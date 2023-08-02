РФ на Лимано-Купянском направлении не достигла ничего от слова "вообще", - эксперт

На Лимано-Купянском направлении у оккупантов иногда получается добиться тактических успехов, но украинские войска постоянно отбивают территории. При этом у захватчиков нет никаких достижений.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ .

"Враг пытается действовать в посадках, в так называемой "зеленке", местами применяет артиллерию и танки. Но если глобально говорить о Лимано-Купянском направлении, то Россия ничего не достигла от слова "вообще", - оценил ситуацию руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, россияне не смогли достичь ни одной из ранее заявленных задач - ни минимум, ни максимум.

"Ее войска не вышли на Боровую (Харьковская область, - ред.), не прорвали нашу оборону и не заняли левый берег реки Оскол, а также не вышли на возможность атаковать наши позиции в районе Белогоровки и Бахмута с северного фланга", - добавил эксперт.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

Российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении несколько недель назад. Первоначально сообщалось, что российское военное руководство стянуло на это направление фронта около 100 тысяч оккупантов.

Ранее в комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказывал, что главные задачи оккупантов на этом направлении сосредоточены на двух целях: цель максимум - выйти на Лимано-Купянскую ось, а цель минимум - отвлечь внимание ВСУ от Запорожской и Донецкой областей, заставив перебросить силы на указанное направление.