Купянск, Славянск, Запорожье? Эксперт раскрыл карту возможного наступления России

Россия уже начала свое летнее наступление - противник активизируется там, где на самом деле не имеет возможности для этого.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
"Ни на каких (направлениях) они активизироваться не могут. Они активизируются, активизируются, где активизироваться никак не могут", - отметил Гетьман
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский еще в начале кампании заявлял о начале наступления РФ. Также в апреле главнокомандующий Александр Сырский говорил, что наступление уже началось - на Северо-Слобожанском направлении.
По словам эксперта, Украина ожидает ударов сразу на нескольких участках фронта.
"Об этом говорил верховный главнокомандующий, что мы ожидаем северо-южное Слобожанское направление, возможно, южное направление - Запорожское и Херсонское, и очевидно это Купянско-Лиманское направление. И восточный фронт - Покровский, Торецкий и Константиновский", - сказал он.
В то же время Гетман отметил, что точно предсказать, где именно будет наступление россиян, невозможно. Это не связано с проблемами разведки, а с мобильностью российских войск, которые быстро передислоцируются по железной дороге.
"Нет никаких резервов тайных. Перемещают войска вдоль линии фронта и там создают численные преимущества, пытаясь продавить линии фронта", - говорит он.
Он также отметил, что любая армия, которая готовится к наступлению, продвигается хотя бы частично - вопрос лишь в глубине прорыва и потерь.
"Такого, чтобы армия, которая готовилась, начала наступательные действия и не продвинулась, такого в истории не было", - добавил он.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин дал президенту США Дональду Трампу понять, что ближайшие несколько месяцев планирует наступать на востоке Украины.
А вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты значительно отстали от планов наступления, которые имели на лето этого года.
При этом 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.
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