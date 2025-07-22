Куп’янськ, Слов’янськ, Запоріжжя? Експерт розкрив карту можливого наступу Росії

Росія вже розпочала свій літній наступ - противник активізується там, де насправді не має змоги для цього.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
"Ні на яких (напрямках) вони активізуватися не можуть. Вони активізуються, активізуються, де активізуватися ніяк не можуть", - зазначив Гетьман
Він нагадав, що президент Володимир Зеленський ще на початку кампанії заявляв про початок наступу РФ. Також у квітні головнокомандувач Олександр Сирський говорив, що наступ вже розпочався - на Північно-Слобожанському напрямку.
За словами експерта, Україна очікує ударів одразу на кількох ділянках фронту.
"Про це казав верховний головнокомандувач, що ми очікуємо північно-південний Слобожанський напрямок, можливо, південний напрямок - Запорізький і Херсонський, і вочевидь це Купʼянсько-Лиманський напрямок. І східний фронт - Покровський, Торецький і Костянтинівський", - сказав він.
Водночас Гетьман наголосив, що точно передбачити, де саме буде наступ росіян, неможливо. Це не пов’язано з проблемами розвідки, а з мобільністю російських військ, які швидко передислокуються залізницею.
"Немає ніяких резервів таємних. Переміщають війська вздовж лінії фронту і там створюють чисельні переваги, намагаючись продавити лінії фронту", - каже він.
Він також зауважив, що будь-яка армія, яка готується до наступу, просувається хоча б частково - питання лише в глибині прориву та втрат.
"Такого, щоб армія, яка готувалася, почала наступальні дії й не просунулася, такого в історії не було", - додав він.
Раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін дав президенту США Дональду Трампу зрозуміти, що найближчі кілька місяців планує наступати на сході України.
А ось президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти значно відстали від планів наступу, які мали на літо цього року.
При цьому 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.