Куп’янськ, Слов’янськ, Запоріжжя? Експерт розкрив карту можливого наступу Росії

"Ні на яких (напрямках) вони активізуватися не можуть. Вони активізуються, активізуються, де активізуватися ніяк не можуть", - зазначив Гетьман

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський ще на початку кампанії заявляв про початок наступу РФ. Також у квітні головнокомандувач Олександр Сирський говорив, що наступ вже розпочався - на Північно-Слобожанському напрямку.

За словами експерта, Україна очікує ударів одразу на кількох ділянках фронту.

"Про це казав верховний головнокомандувач, що ми очікуємо північно-південний Слобожанський напрямок, можливо, південний напрямок - Запорізький і Херсонський, і вочевидь це Купʼянсько-Лиманський напрямок. І східний фронт - Покровський, Торецький і Костянтинівський", - сказав він.

Водночас Гетьман наголосив, що точно передбачити, де саме буде наступ росіян, неможливо. Це не пов’язано з проблемами розвідки, а з мобільністю російських військ, які швидко передислокуються залізницею.

"Немає ніяких резервів таємних. Переміщають війська вздовж лінії фронту і там створюють чисельні переваги, намагаючись продавити лінії фронту", - каже він.

Він також зауважив, що будь-яка армія, яка готується до наступу, просувається хоча б частково - питання лише в глибині прориву та втрат.

"Такого, щоб армія, яка готувалася, почала наступальні дії й не просунулася, такого в історії не було", - додав він.

Ситуація на фронті

Раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін дав президенту США Дональду Трампу зрозуміти, що найближчі кілька місяців планує наступати на сході України.