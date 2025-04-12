ua en ru
Сб, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Купянск под плотными обстрелами: четверо пострадавших, под завалами люди

Купянск, Суббота 12 апреля 2025 19:58
UA EN RU
Купянск под плотными обстрелами: четверо пострадавших, под завалами люди Иллюстративное фото: россияне ударили по Купянску (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Купянск оказался под плотным вражеским обстрелом. Пострадали четыре человека, под завалами могут быть еще трое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Купянск под плотными вражеским обстрелом", - подчеркнул Синегубов.

По его данным, около 18:20 оккупанты ударили КАБом по частному дому. В результате обстрела пострадали четыре человека: 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщины.

"Предварительно, под завалами могут находиться еще три человека", - добавил он.

Ситуация в Купянске

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Купянск подвергается регулярным обстрелам, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям инфраструктуры.

Обстрелы города происходят с разной интенсивностью в течение всего периода конфликта. К примеру вчера, 11 апреля, российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск Харьковской области.

В результате обстрела были ранены, а также повреждено лечебное учреждение.

Подробнее о российском обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что сегодня из данных нового отчета американского Института изучения войны стало известно, что военные Российской Федерации продвинулись на Купянском направлении и в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Война России против Украины Оккупанты
NEWS
В бою на F-16 погиб 26-летний украинский летчик
В бою на F-16 погиб 26-летний украинский летчик
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ