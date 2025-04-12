РФ продвинулась на Купянском направлении и в Донецкой области: карты ISW

Российские оккупанты продолжают наступать в попытке захватить украинские земли. Враг имеет продвижение на Купянском направлении и в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операции ВСУ в России

В пятницу, 11 апреля, российские войска продолжали попытки оттеснить ВСУ с оставшихся позиций в Курской области, но подтвержденных успехов нет. В частности, враг провел наступательные действия в районе Горналя, Гуево и Олешни.

Украинские силы в тот же день продолжили ограниченные наземные атаки в Белгородской области, а именно - в районе Поповки и Демидовки. Есть ли успехи, в отчете не сказано.

Россияне также провели наступательные операции в районе Владимировки и Веселовски, а также Басовки и Локни на севере Сумской области. Подтвержденных успехов не имели.

Операция РФ №1 - Харьковская область

Противник 10 и 11 апреля проводил наступательные операции в районе Волчанска. Продвижения не зафиксировано.

Операция РФ №2 - Луганская область

Недавно российские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что российские войска проводят атаку при поддержке четырех бронемашин, что указывает на то, что российские войска недавно имеют продвижение к северу от Степной Новоселовки (к юго-востоку от Купянска).

Согласно отчету, 10 и 11 числа враг провел наступательные операции:

к северо-востоку от Купянска в районе международной границы в районе Каменки;

к северу от Купянска в районе Голубовки и Кондрашовки;

и к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного.

Войска РФ 11 апреля не имели продвижений на Боровом направлении. В четверг и пятницу они провели наступательные операции северо-восточнее Боровой в районе Новой Кругляковки и Загрызового, восточнее Боровой в районе Надежды и юго-восточнее Боровой в направлении Грековки и Ольговки.

В пятницу россияне продолжили атаки на Лиманском направлении, однако продвижения не получили. Противник 10 и 11 апреля проводит наступательные операции:

северо-восточнее Лимана в районе Новомихайловки, Нового, Катериновки и Ямполовки;

восточнее Лимана в районе Торского;

и юго-восточнее Лимана в районе Серебрянского леса.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Недавно войска РФ продвинулись в направлении Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, указывают на то, что продвижение было недавно к югу от Васюковки (к юго-западу от Северска).

10 и 11 апреля оккупанты провели наступательные операции:

к северо-западу от Северска в направлении Дроновки;

к северо-востоку от Северска в районе Григоровки и Белогоровки;

к востоку от Сиверска в районе Верхнекаменского;

к юго-востоку от Сиверска в районе Ивано-Даровки.

В те же дни враг наступал в районе самого Часов Яра, северо-восточнее в районе Орехово-Васильевки, южнее в направлении Предтечино и юго-восточнее в районе Белой Горы и Курдюмовки. Продвижений не было.

Однако россияне имели успех на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что россияне продвинулись к северо-востоку от Нелиповки (северо-западнее Торецка) во время недавнего наступления вдоль шоссе T-0516 Торецк-Константиновка. Пока неясно, удерживает ли противник прочные позиции вдоль шоссе, учитывая, что кадры показывают, что украинские войска наносят удар по российским машинам, участвовавшим в наступлении.

"ISW оценивает, что российские войска продвинулись около Нелиповки как часть российского наступления, которое вышло аномально далеко впереди основной российской линии, а не то, что российские войска сохраняют постоянное присутствие в этом районе. ISW определяет российское наступление как территорию, на которой российские войска действовали или с которой они начинали атаки, но над которой российские силы не осуществляют контроль. ISW уточнит российский выступ к северо-западу от Торецка по мере поступления дополнительной информации", - добавили в институте.

10 и 11 числа российские продолжали наступать:

в самом Торецке;

к северу от Торецка в районе Дылевки;

к северо-востоку от Торецка в районе Дружбы;

к западу от Торецка в направлении Романовки;

и к юго-западу от Торецка в районе Сухой Балки, Валентиновки и Александрополя.

Российские захватчики продолжили наступление на Покровском направлении, однако продвижения нет. В частности, 10 и 11 апреля против наступал:

северо-восточнее Покровска в районе Калиново и Тарасовки; восточнее Покровска в районе Елизаветовки;

юго-восточнее Покровска в районе Лысовки;

южнее Покровска в районе Песчаного и Звирово;

юго-западнее Покровска в районе Удачного и в направлении Сергеевки.

В то же время, геолокационные кадры от 11 апреля говорят о том, что россияне продвинулись к северо-востоку от Надеевки (в направлении Новопавловки).

Так, по данным ISW, 10 и 11 числа враг наступал:

к северо-востоку от Новопавловки в районе Успенвики;

восточнее Новопавловки в районе Надевки, Котляровки, Срибного и Преображенки;

и юго-восточнее Новопавловки в районе Богдановки.

11 апреля россияне не имели подверженных успехов на Кураховском направлении. За последние два дня враг провел наступательные операции а западу от Курахово в районе Константинополя и Богатыря, а также к юго-западу от Курахово в районе Розлива.

Однако враг продвинулся в районе Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Шевченко.

Как пишет ISW, 10 и 11 апреля российские войска провели наступательные операции северо-восточнее Великой Новоселки в районе Раздольного и северо-западнее Великой Новоселки в районе Федоровки, Веселого и Привольного.

"Южная ось"

11 апреля россияне продолжили наступать на западе Запорожской области и на Днепровском (Херсонском) направлениях. Продвижений нет.

В частности, 11 апреля россияне провели наземные атаки к северо-западу от Работино в районе Щербаков и Малых Щербаков (Запорожская область).