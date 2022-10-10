Киевское хоккейное дерби перенесли на более поздний срок, матч лидера – под вопросом

Федерация хоккея Украины из-за массированной атаки РФ на Киев и другие города решила перенести матч высшего дивизиона между столичным "Соколом" и "Киевом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФХУ .

Первое в сезоне киевское дерби 10 октября не состоится. По соображениям безопасности поединок "Сокола" и дебютанта сезона "Киева" перенесли на неопределенный срок.

"В связи с многочисленными обстрелами Украины, сегодняшний матч переносится на более поздний срок. Дата матча будет сообщена позже. Информация о завтрашнем матче будет предоставлена ​​до 19:00", – говорится в сообщении.

Вторым поединком под риском проведения стал матч 11 октября между "Кременчугом" и "Харьковскими Берсерками". Предварительно его запланировали сыграть на кременчугской арене "Айсберг".

После двух сыгранных туров в чемпионате Украины лидерство делят "Кременчуг" и "Днепр", набравшие по 6 очков. В активе действующего чемпиона – "Сокола" – 3 пункта.