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Киевское хоккейное дерби перенесли на более поздний срок, матч лидера – под вопросом

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 14:29
Киевское хоккейное дерби перенесли на более поздний срок, матч лидера – под вопросом Фото: "Киев" вынужден подождать первого свидания с "Соколом" (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины из-за массированной атаки РФ на Киев и другие города решила перенести матч высшего дивизиона между столичным "Соколом" и "Киевом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФХУ.

Первое в сезоне киевское дерби 10 октября не состоится. По соображениям безопасности поединок "Сокола" и дебютанта сезона "Киева" перенесли на неопределенный срок.

"В связи с многочисленными обстрелами Украины, сегодняшний матч переносится на более поздний срок. Дата матча будет сообщена позже. Информация о завтрашнем матче будет предоставлена ​​до 19:00", – говорится в сообщении.

Вторым поединком под риском проведения стал матч 11 октября между "Кременчугом" и "Харьковскими Берсерками". Предварительно его запланировали сыграть на кременчугской арене "Айсберг".

После двух сыгранных туров в чемпионате Украины лидерство делят "Кременчуг" и "Днепр", набравшие по 6 очков. В активе действующего чемпиона – "Сокола" – 3 пункта.

Напомним, что столичный "Сокол" потерпел разгром от "Кременчуга" на старте чемпионата.

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