Metro 2033 и Last Light получили вторую жизнь: что изменили для современных ПК
Поклонники мрачного постапокалипсиса годами просили разработчиков вернуть возможность поиграть именно в те версии Metro, с которых все начиналось. Хотя переиздания Redux предлагали обновленную графику, геймеры скучали по специфической атмосфере и визуальному стилю оригиналов 2010 и 2013 годов.
Обновления для современных систем
Несмотря на то, что это оригинальные версии игр, они прошли техническую оптимизацию для комфортной игры. Команда 4A Games учла все особенности современного софта и железа.
Поддержка ОС: игры теперь официально работают на Windows 10 и Windows 11 без дополнительных настроек.
Графика и разрешение: добавлена поддержка широкого спектра современных разрешений экрана, а также проведена оптимизация частоты кадров (FPS) для стабильной работы на мощных видеокартах.
Управление: расширен список поддерживаемых контроллеров, что позволяет использовать современные геймпады.
Одним из главных преимуществ релиза в GOG является полное отсутствие DRM-защиты. Это означает, что игры принадлежат пользователю навсегда и не требуют проверки через интернет при запуске.
Доступность и ценовая политика
Возвращение Metro 2033 и Metro: Last Light Complete Edition сопровождается скидками. До 28 мая обе игры можно приобрести по цене, которая на 70% ниже стандартной. Сейчас каждая часть стоит 3,09 доллара.
Между тем 4A Games подтвердили, что владельцы оригинальных версий смогут лучше понять эволюцию серии перед большим релизом.
В ожидании Metro 2039
Возвращение классики является частью подготовки к выходу новой части франшизы. Недавно студия 4A Games официально раскрыла название следующей игры - Metro 2039. Релиз нового survival-шутера запланирован на зиму 2026 года.
Появление оригинальных Metro 2033 и Last Light в программе сохранения игр GOG дает возможность пройти весь путь Артема в его первоначальном виде, прежде чем окунуться в новую историю, которая развернется в конце этого года.