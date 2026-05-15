Metro 2033 и Last Light получили вторую жизнь: что изменили для современных ПК

15:23 15.05.2026 Пт
2 мин
GOG расширила свою программу сохранения игр
aimg Ольга Завада
Metro 2033 и Last Light получили вторую жизнь: что изменили для современных ПК Классические игры серии Metro адаптировали для современного железа (скриншот: 4A Games)
Поклонники мрачного постапокалипсиса годами просили разработчиков вернуть возможность поиграть именно в те версии Metro, с которых все начиналось. Хотя переиздания Redux предлагали обновленную графику, геймеры скучали по специфической атмосфере и визуальному стилю оригиналов 2010 и 2013 годов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Обновления для современных систем

Несмотря на то, что это оригинальные версии игр, они прошли техническую оптимизацию для комфортной игры. Команда 4A Games учла все особенности современного софта и железа.

Поддержка ОС: игры теперь официально работают на Windows 10 и Windows 11 без дополнительных настроек.

Графика и разрешение: добавлена поддержка широкого спектра современных разрешений экрана, а также проведена оптимизация частоты кадров (FPS) для стабильной работы на мощных видеокартах.

Управление: расширен список поддерживаемых контроллеров, что позволяет использовать современные геймпады.

Одним из главных преимуществ релиза в GOG является полное отсутствие DRM-защиты. Это означает, что игры принадлежат пользователю навсегда и не требуют проверки через интернет при запуске.

Доступность и ценовая политика

Возвращение Metro 2033 и Metro: Last Light Complete Edition сопровождается скидками. До 28 мая обе игры можно приобрести по цене, которая на 70% ниже стандартной. Сейчас каждая часть стоит 3,09 доллара.

Между тем 4A Games подтвердили, что владельцы оригинальных версий смогут лучше понять эволюцию серии перед большим релизом.

В ожидании Metro 2039

Возвращение классики является частью подготовки к выходу новой части франшизы. Недавно студия 4A Games официально раскрыла название следующей игры - Metro 2039. Релиз нового survival-шутера запланирован на зиму 2026 года.

Появление оригинальных Metro 2033 и Last Light в программе сохранения игр GOG дает возможность пройти весь путь Артема в его первоначальном виде, прежде чем окунуться в новую историю, которая развернется в конце этого года.

