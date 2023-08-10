Кулеба о ракетах Taurus и ATACMS: нужно больше времени, но получим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил оптимизм по поводу того, что Украина в конечном итоге получит от США и Германии ракеты большой дальности Taurus и ATACMS. Они, среди прочего, позволят украинским войскам наносить удары в глубину российских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Они (США и Германия, - ред.) находятся в процессе проведения собственных расчетов и анализа. И эти возможности... я думаю, что они будут раскрыты. Но для этого требуется больше времени", - заявил Кулеба.

Taurus для Украины

Недавно журналисты писали, что в правительстве и парламенте Германии растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что передача Украина дальнобойных ракет Taurus не является приоритетом, поскольку в этом якобы нет необходимости.

Однако сегодня немецкое издание T-online со ссылкой на партийные круги правительства сообщило, что Германия в ближайшее время объявит о поставке крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса с США.

Передача ракет ATACMS

ATACMS - это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ вышеупомянутых ракет.

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