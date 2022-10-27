Кулеба о конфискации активов России в ЕС: есть одно объективное препятствие
Страны Евросоюза пока не могут конфисковать активы россиян и направить их на восстановление Украины из-за отсутствия соответствующих юридических норм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Уже давно они должны разработать этот механизм. Прогресс есть, но он не такой, который должен отвечать требованиям времени. Мы постоянно толкаем коллег, чтобы они двигались по этому пути (к конфискации российских активов - ред.). У них есть одно объективное препятствие. У них в начале существовали механизмы ареста и замораживания активов, но юридического механизма конфискации активов не было. Нужны именно юридические нормы, а это очень чувствительная тема, потому что нужно решить вопрос иммунитетов, нужно защититься от встречных исков", - объяснил министр.
По словам Кулебы, Украина признает, что разработка таких юридических норм - это тщательная работа, которая требует времени, но ее можно делать быстрее.
Напомним, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что применение конфискованных активов РФ для восстановления Украины должно быть закреплено судебным решением.
Также мы писали, что, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия готова принять "ответные меры", если Евросоюз конфискует ее активы и активы ее граждан.
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