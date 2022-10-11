У Кулебы резко ответили на выпады Лаврова об отказе Зеленского от переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров делает заявления о влиянии иностранных государств на политику Украины по поводу отказа от переговоров с РФ, поскольку страна-агрессор фактически осталась в изоляции от свободного мира и ей остается только распространять пропаганду внутри своего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Олега Николенко .

Отметим, что Лавров в интервью "Россия 1" сказал, что Украина пойдет на переговоры только после своей победы.

"И потом, когда "Россия уйдет из украинских земель", они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия. В этом их активно поддерживают даже потакающие им Лондон, Вашингтон, Брюссель", - сказал он.

Николенко отметил, что интервью Лаврова демонстрирует беспомощность российской дипломатии.

"Став нерукоподаваемым за границей, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя", - написал он.

По его словам, как ни пытается российская верхушка, а сломать волю украинского лидера Владимира Зеленского не может.

"Бестится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об "указаниях" из Вашингтона и Лондона", - отметил он.

Николенко добавил, что режим Путина упустил свой шанс на переговоры, ведь с террористами переговоры не ведут.

"А Лаврова ждет впереди еще много интервью - в Гааге, Буче, Мариуполе или в другом городе, которое будет определено как место проведения трибунала над российскими военными преступниками", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова вести переговоры с Россией, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Позже президент утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с российским диктатором.

Зеленский также призвал лидеров стран G7 отказаться от переговоров с Путиным.

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