Кулебе назначили нового заместителя из Офиса президента, - источник

Кабинет министров назначил первым заместителем министра иностранных дел Андрея Сибигу. Ранее он занимал должность в ОП.
Об этом РБК-Украина сообщил источник во власти.
Таким образом, Андрей Сибига, который был заместителем руководителя Офиса президента Украины, занял должность первого заместителя главы МИД.
По информации источников, также планируется назначение Николая Точицкого в ОП на занимаемую ранее Андреем Сибигой должность.
Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения". Женат, воспитывает троих детей.
Карьера:
Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 в Винницкой области. Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (филолог, переводчик французского и английского языков), а также Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко (юрист-международник) и Женевский центр политики безопасности. Женат, имеет двоих сыновей.
Карьера:
Как ранее мы писали, 29 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака - Алексея Днепрова и Андрея Смирнова.
На их место были назначены Елена Ковальская, до этого успевшая поработать в Директорате по вопросам информационной политики ОП, а также экс-замминистра юстиции Ирина Мудрая.
Кроме того, Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника. Также сегодня свои должности в ОП потеряли Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, Алена Вербицкая и Наталья Пушкарева.
Напомним, по информации источников РБК-Украина, в 20 числах апреля планируется рассмотрение в Верховной Раде кадровых вопросов. В частности может быть решена судьба отдельных министерств и персоналий: Минкультуры, Минспорта, Ирины Верещук и возглавляемого ею министерства по реинтеграции, а также министерства восстановления и инфраструктуры.
Детальнее об этом - в нашем новом материале "Как власть меняла закон о мобилизации и кого еще решил уволить Зеленский".
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