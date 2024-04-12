Кулебе назначили нового заместителя из Офиса президента, - источник

Таким образом, Андрей Сибига, который был заместителем руководителя Офиса президента Украины, занял должность первого заместителя главы МИД.

По информации источников, также планируется назначение Николая Точицкого в ОП на занимаемую ранее Андреем Сибигой должность.

Что известно о Сибиге

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальностям "Правоведение" и "Международные отношения". Женат, воспитывает троих детей.

Карьера:

В 1997-1998 годах - атташе, третий, впоследствии второй секретарь Министерства иностранных дел Украины.

В 1998-2002 годах занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.

В 2002-2003 годах - первый секретарь Министерства иностранных дел Украины.

В течение 2003-2008 годов занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (впоследствии - департаменте) M3C Украины. В частности, был начальником отдела и заместителем директора департамента.

В 2008-2012 годах - советник-посланник посольства Украины в Польше.

В 2012-2016 годах - директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

В 2016-2021 годах был послом Украины в Турции. Имеет соответствующий дипломатический ранг с 2017 года.

В мае 2021 был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Занимался в ОП вопросами наружной политики и развития стратегического партнерства.

Что известно о Точицком

Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 в Винницкой области. Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (филолог, переводчик французского и английского языков), а также Институт международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко (юрист-международник) и Женевский центр политики безопасности. Женат, имеет двоих сыновей.

Карьера:

1993-1995 - атташе, третий секретарь Управления контроля над вооружением и разоружением МИД Украины;

1995-1998 - третий, второй секретарь посольства Украины в Королевстве Бельгия;

1998-1999 - первый секретарь Управления контроля на вооружениях и НТС МИД Украины;

1999-2001 - первый секретарь, советник Департамента по вопросам политики и безопасности МИД Украины;

2001-2003 - советник Постоянного Представительства Украины при Совете Европы;

2003-2004 - первый заместитель директора, директор Кабинета Министра иностранных дел Украины;

2004-2005 - начальник Управления консульской службы МИД Украины;

2005-2008 - генеральный консул Украины в Сан-Франциско;

2008-2010 - первый заместитель руководителя, руководитель Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата президента Украины;

2010-2016 - постоянный представитель Украины при Совете Европы;

2016-2021 - посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству;

2017-2021 - 2017-2021 - посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

29 сентября 2021 был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Ротация в ОП

Как ранее мы писали, 29 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака - Алексея Днепрова и Андрея Смирнова.

На их место были назначены Елена Ковальская, до этого успевшая поработать в Директорате по вопросам информационной политики ОП, а также экс-замминистра юстиции Ирина Мудрая.

Кроме того, Зеленский уволил Сергея Шефира с должности своего первого помощника. Также сегодня свои должности в ОП потеряли Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, Алена Вербицкая и Наталья Пушкарева.

Кадровые перестановки в правительстве

Напомним, по информации источников РБК-Украина, в 20 числах апреля планируется рассмотрение в Верховной Раде кадровых вопросов. В частности может быть решена судьба отдельных министерств и персоналий: Минкультуры, Минспорта, Ирины Верещук и возглавляемого ею министерства по реинтеграции, а также министерства восстановления и инфраструктуры.

Детальнее об этом - в нашем новом материале "Как власть меняла закон о мобилизации и кого еще решил уволить Зеленский".

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