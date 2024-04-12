Кулебі призначили нового заступника з Офісу президента, - джерело

Таким чином, Андрій Сибіга, який був заступником керівника Офісу президента України, зайняв посаду першого заступника глави МЗС.

За інформацією джерел, також планується призначення Миколи Точицького в ОП на посаду, яку обіймав Андрій Сибіга.

Що відомо про Сибігу

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями "Правознавство" та “Міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей.

Кар'єра:

У 1997-1998 роках - аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України.

У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.

У 2002-2003 роках - перший секретар Міністерства закордонних справ України.

Протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (згодом - департаменті) M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

У 2008-2012 роках - радник-посланник посольства України у Польщі.

У 2012-2016 роках - директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

У 2016-2021 роках був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року.

У травні 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Займався в ОП питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Що відомо про Точицького

Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов), а також Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.

Кар'єра:

1993-1995 - аташе, третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України;

1995-1998 - третій, другий секретар посольства України в Королівстві Бельгія;

1998-1999 - перший секретар Управління контролю на озброєнням та НТС МЗС України;

1999-2001 - перший секретар, радник Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;

2001-2003 - радник Постійного Представництва України при Раді Європи;

2003-2004 - перший заступник директора, директор Кабінету Міністра закордонних справ України;

2004-2005 - начальник Управління консульської служби МЗС України;

2005-2008 - генеральний консул України в Сан-Франциско;

2008-2010 - перший заступник керівника, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату президента України;

2010-2016 - постійний представник України при Раді Європи;

2016-2021 - посол України в Бельгії, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;

2017-2021 - 2017-2021 - посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;

29 вересня 2021 року був призначений заступником міністра закордонних справ України

Ротація в ОП

Як раніше ми писали, 29 березня президент України Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака - Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова.

На їх місце були призначені Олена Ковальська, яка до цього встигла попрацювати в Директораті з питань інформаційної політики ОП, а також екс-заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

Крім того, Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника. Також сьогодні свої посади в ОП втратили

Олег Устенко, Сергій Трофімов, Михайло Радуцький, Альона Вербицька та Наталія Пушкарьова.

Кадрові перестановки в уряді

Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, у 20-х числах квітня планується розгляд у Верховній Раді кадрових питань. Зокрема, може бути вирішена доля окремих міністерств та персоналій: Мінкультури, Мінспорту, Ірини Верещук та очолюваного нею міністерства з реінтеграції, а також міністерства відновлення та інфраструктури.

Детальніше про це - в нашому новому матеріалі "Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський".

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