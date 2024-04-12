Кулебі призначили нового заступника з Офісу президента, - джерело

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в ОП.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у владі.
Таким чином, Андрій Сибіга, який був заступником керівника Офісу президента України, зайняв посаду першого заступника глави МЗС.
За інформацією джерел, також планується призначення Миколи Точицького в ОП на посаду, яку обіймав Андрій Сибіга.
Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями "Правознавство" та “Міжнародні відносини". Одружений, виховує трьох дітей.
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Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (філолог, перекладач французької та англійської мов), а також Інститут міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (юрист-міжнародник) та Женевський центр політики безпеки. Одружений, має двох синів.
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Як раніше ми писали, 29 березня президент України Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака - Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова.
На їх місце були призначені Олена Ковальська, яка до цього встигла попрацювати в Директораті з питань інформаційної політики ОП, а також екс-заступник міністра юстиції Ірина Мудра.
Крім того, Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника. Також сьогодні свої посади в ОП втратили
Олег Устенко, Сергій Трофімов, Михайло Радуцький, Альона Вербицька та Наталія Пушкарьова.
Нагадаємо, за інформацією джерел РБК-Україна, у 20-х числах квітня планується розгляд у Верховній Раді кадрових питань. Зокрема, може бути вирішена доля окремих міністерств та персоналій: Мінкультури, Мінспорту, Ірини Верещук та очолюваного нею міністерства з реінтеграції, а також міністерства відновлення та інфраструктури.
Детальніше про це - в нашому новому матеріалі "Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський".
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