Стрихарский обсудил потребности военных с автором крылатой фразы о российском военном корабле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook.

Роман Грибов является уроженцем Черкасской области, поэтому встреча состоялась по инициативе народного депутата, в его округе. Он пригласил военного обсудить ситуацию на фронте, потребности военных и законодательные инициативы по их решению.

С самого начала русского вторжения Роман находился на острове Змеиный. Известную фразу он провозгласил в ответ на требование россиян сложить оружие и сдаться во время атаки на остров. Тогда эта фраза стала настоящим символом несокрушимости и мужества украинского народа, который, несмотря на масштаб угрозы, сплотился, чтобы дать достойный отпор оккупантам.

"Я не очень-то помню, как это было. это был день, когда началась война, подошли российские корабли, мы не очень понимали, что делать, знали только, что нужно выполнять приказ и защищать свое", - вспоминает Роман.

Затем был плен, освобождение и сейчас сержант Грибов продолжает службу в Донецкой области, на горячем направлении, где его подразделение ежедневно выполняет важные задачи. Именно с фронта приехал Роман в родной город, чтобы увидеть родных, немного отдохнуть и встретиться со Стрихарским.

"Боевой дух у нас высокий, все бойцы настроены побеждать. Но сложно – мы ежедневно теряем и людей, и технику. Сейчас большая потребность в пикапах, колесах для них. Каждый день мобильные группы выезжающих на боевые задачи машины теряются очень часто - такая интенсивность враждебных действий", - рассказывает Роман.

"Нам известно, насколько нужен автотранспорт в боевых условиях, и мы уже подготовили машину, которая поедет к нашим ребятам на передовую", - пообещал Стрихарский.

При содействии нардепа воину предоставили все необходимое из перечня товаров и продуктов для собратьев из его подразделения.

Отдельно во время беседы говорилось, что парламентарии могут улучшить в законодательстве. Грибов рассказал, что есть возможность усилить офицерский состав людьми с боевым опытом, дать звание наиболее мотивированным людям, доказавшим свое мужество и умение побеждать на поле боя. Но законодательство ограничивает получение новых званий необходимостью учиться, что сейчас не всегда реально, потому что требует времени.

Стрихарский подчеркнул, что соответствующий законопроект №8339 как раз позволит тем опытным воинам, которые не успели до войны получить высшее образование, получить младшие офицерские звания. Этот законопроект уже принят в первом чтении. Он был поддержан за основу 300 народных избранников.

"Понятно, что для парламента, как и для исполнительной ветви власти, потребности военных сейчас в приоритете. Мы делаем сейчас все возможное, чтобы обеспечить наших защитников всем необходимым, оказать всестороннюю поддержку. Но такое общение лицом к лицу - особая связь с нашими ребятами, непосредственный и открытый. На фронте должны знать и чувствовать, что здесь в тылу никто ни на минуту не сомневается, куда следует "русский военный корабль". И более того, вместе с нашими бойцами мы ускоряем его путь", - добавил Стрихарский.