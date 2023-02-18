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Поддержка важна, однако не надо готовить к худшему: Кулеба обратился к союзникам

Новина українською →
Суббота 18 февраля 2023 17:24
Поддержка важна, однако не надо готовить к худшему: Кулеба обратился к союзникам Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и дальше нуждается в поддержке и вере в нее. В то же время не стоит готовить страну к самому худшему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я очень внимательно слушаю многих друзей и я вижу, что нам нужно преодолеть определенную интеллектуальную ловушку: когда мы поддерживаем, нужно также верить в Украину и не готовить Украину к худшему, потому что каждый день мы в Украине принимаем много решений, требующих большой ответственности", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что сегодня принимается ряд важных решений, от которых зависит будущее страны. Украина знает, что значит быть осторожным, в связи с чем следует и дальше поддерживать украинцев, а не готовить их к худшему.

Кулеба добавил, что без веры в победу нельзя быть оптимальным и системным.

"Цена поддержки большая, но война, в которой вы будете вовлечены, будет гораздо дороже", - заметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба также призвал союзников, которые могут отправить Украине истребители, начать тренировать украинских пилотов без взятия на себя сейчас дополнительных обязательств.

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