Кулеба созвонился с Боррелем и рассказал ему детали операции в Курской области

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и рассказал ему о событиях в Курской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Twitter.
По словам Кулебы, они обсудили шаги, направленные на расширение сотрудничества Украины и Европейского союза в сфере снабжения и производства вооружения.
"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", – написал Кулеба.
Обновлено в 21:00.
Боррель в своем Twitter также написал о разговоре с Кулебой. По словам Борреля, они с Кулебой обсудили последние события на фронте и Курское контрнаступление.
"Я подтвердил полную поддержку ЕС в борьбе украинского народа. Путину не удалось сломить сопротивление Украины своему неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России", - написал Боррель.
Со вторника, 6 августа, в Курской области идет операция Вооруженных сил Украины. Официально это было подтверждено президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 12 августа.
Как заявили россияне, Россия потеряла контроль над 28 населенными пунктами региона. А по данным проекта DeepState, Россия не контролирует 44 населенных пункта Курской области.
Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина сумела взять под контроль 74 населенных пункта Курской области.
Более подробно о событиях в Курской области – в материале РБК-Украина.
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