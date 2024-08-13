Кулеба зідзвонився з Боррелем та розповів йому деталі операції у Курській області

За словами Кулеби, вони обговорили кроки, спрямовані на розширення співпраці України та Європейського союзу у сфері постачання та виробництва озброєння.

"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - написав Кулеба.

Оновлено о 21:00.

Боррель у своєму Twitter також написав про розмову з Кулебою. За словами Борреля, вони з Кулебою обговорили останні події на фронті та Курський контрнаступ.

"Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України своєму невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії", - написав Боррель.

Операція у Курській області

З вівторка, 6 серпня, у Курській області триває операція Збройних сил України. Офіційно це було підтверджено президентом Володимиром Зеленським у понеділок, 12 серпня.

Як заявили росіяни, Росія втратила контроль над 28 населеними пунктами регіону. А за даними проекту DeepState, Росія не контролює 44 населені пункти Курської області.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна зуміла взяти під контроль 74 населені пункти Курської області.

Більш детально про події у Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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