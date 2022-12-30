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Кулеба: Ни один сантиметр украинской земли не будет предметом уступок

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 10:02
Кулеба: Ни один сантиметр украинской земли не будет предметом уступок Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Заявления некоторых западных политиков не меняют позиции нашей власти. Украина не уступит своими территориями и выступает только за возвращение земли в международно признанных границах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Кто угодно может говорить о чем угодно, это их право. Позиция президента, позиция Украины максимально четкая: международно признанная граница Украины. И ни один квадратный сантиметр украинской земли не будет предметом дипломатических или военных уступок", - заявил Кулеба.

Министр также прокомментировал материал The Washington Post, где утверждалось, что у администрации Байдена есть три модели завершения войны в Украине.

"Эти модели на переговорах президентов Байдена и Зеленского не обсуждались. Американская сторона не поднимала вопрос ни о каких моделях", - сказал Кулеба.

Что известно о "трех моделях завершения войны", которые опубликовали в WP

Напомним, недавно авторитетное американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что в администрации президента США Джо Бадена видят три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине путем переговоров, а именно:

  • вывод российских войск со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс,
  • отвод оккупационных войск на линию 2014 года,
  • вывод войск РФ с украинской территории включая Донбасс, но без Крыма.

При этом, как пишет издание, президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что не поддержит два последних варианта, поскольку они предполагают потерю территорий.

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