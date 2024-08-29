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Кулеба об уничтожении Польшей российских ракет: не приведет к участию НАТО в войне

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Уничтожение Польшей российских ракет и дронов, которые летят в ее сторону, не приведет к участию НАТО в войне. Украина нуждается в поддержке стран НАТО в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Politico.

Кулеба отметил, что сегодня на встрече министров иностранных дел европейских стран будет просить об использовании возможностей противовоздушной обороны в странах ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

"Я не подвергаю сомнению готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны Польши интегрирована с системой НАТО.

Кулеба подчеркнул, что аргумент о якобы присоединении НАТО к войне, если Польша будет сбивать российские ракеты или дроны, - недействителен.

"Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести вред вашей собственной территории", - заявил министр.

 

Идея об уничтожении Польшей российских ракет над Украиной

Напомним, ранее стало известно, что Украина и Польша работают над механизмом для того, чтобы польская противовоздушная оборона могла сбивать ракеты и беспилотник РФ над Украиной.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Польша будет консультироваться по этому вопросу с союзниками НАТО перед принятием соответствующего решения.

Может ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной - узнайте в материале РБК-Украина.

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