Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить поддержку Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время инициированной Францией видеоконференции призвал страны-союзники срочно увеличить и ускорить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, сегодня, 7 марта, Кулеба принял участие в инициированной Францией видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины.

Министр призвал участников встречи принимать решения, руководствуясь двумя правилами: быстрее и больше.

"Решения должны быть безотлагательными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах", - подчеркнул Кулеба.

Он также призвал министров стран-союзников "иметь чувство срочности, когда речь идет о помощи Украине, не искать причин почему-то невозможное, а делать невозможное возможным и принимать решения".

"Если Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности для отражения атак и освобождения территории, - вы можете производить и закупать больше этого вооружения. Если поврежденную военную технику быстрее ремонтировать на базах в Украине, а не за рубежом, то нужно создавать соответствующие возможности в Украине Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за рубежом, значит, нужны именно такие решения”, - отметил глава МИД.

Кулеба также отметил необходимость скорейшего наращивания темпов производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины и европейских партнеров. Он призвал устранить все препятствия в развитии и налаживании сотрудничества европейских оборонных индустрий и выделить все необходимые ресурсы для создания новых производственных мощностей.

Снаряды для Украины

Напомним, в конце января 2024 года Bloomberg писал о том, что Европейский союз (ЕС) не сможет предоставить Украине обещанный миллион снарядов к сроку, который ранее был предопределен - 1 марта 2024 года. В то же время еврокомиссар по финансам Йоханнес Хан отметил, что ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Вмарте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов, предусматривающий предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна получила от ЕС около 30% от обещанного миллиона снарядов.

На полях Парижской конференции по военной помощи Украине президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике обещание ЕС. На 1 марта 2024 года в странах союза наберется всего 600 тысяч боеприпасов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Киев получит более 1 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года.