Кулеба запропонував Німеччині приєднатися до відновлення регіонів України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Німеччині приєднатися до процесу відновлення одного з регіонів України, який постраждав в результаті повномасштабної війни Росії. З такою пропозицією міністр виступив "спираючись на бачення" президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.
"Зустрівся з міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце в Берліні. Спираючись на бачення президента Володимира Зеленського, я запропонував Німеччині очолити процес відновлення одного з регіонів України, постраждалого від російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кулеба відправився в тур по Європі.
Раніше прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що для початку відновлення інфраструктури необхідно завершити війну і вигнати російських окупантів.