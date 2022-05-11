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Кулеба запропонував Німеччині приєднатися до відновлення регіонів України

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Берлін, Середа 11 травня 2022 17:14
Кулеба запропонував Німеччині приєднатися до відновлення регіонів України Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Німеччині приєднатися до процесу відновлення одного з регіонів України, який постраждав в результаті повномасштабної війни Росії. З такою пропозицією міністр виступив "спираючись на бачення" президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Зустрівся з міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце в Берліні. Спираючись на бачення президента Володимира Зеленського, я запропонував Німеччині очолити процес відновлення одного з регіонів України, постраждалого від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кулеба відправився в тур по Європі.

Раніше прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що для початку відновлення інфраструктури необхідно завершити війну і вигнати російських окупантів.

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Дмитро Кулеба Германия Війна Росії проти України
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