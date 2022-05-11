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Кулеба відправляється в тур по Європі. Візьме участь у засіданні G7

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Київ, Середа 11 травня 2022 13:03
Кулеба відправляється в тур по Європі. Візьме участь у засіданні G7 Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушає в тур Європою. Зокрема, він здійснить візити до Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Закордонний візит Кулеби відбудеться з 11 по 18 травня.

Так, з 11 по 14 травня Кулеба проведе в Берліні зустрічі з членами німецького уряду і депутатами Бундестагу. Обговорюватимуться поставки зброї в Україну, санкції проти Росії та членство України в ЄС.

При цьому 13 травня у Любеку відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн G7, в якій також візьме участь Кулеба. Він озвучить пропозиції на втілення домовленостей, досягнутих на відеоконференції G7 за участю президента України Володимира Зеленського.

Потім Кулеба відправиться з дводенним робочим візитом до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ як спеціальний гість.

Ключовими темами стануть майбутнє Європи і роль України в ньому, введення шостого пакета санкцій ЄС проти РФ, що включає ембарго на російську нафту, залучення Росії до відповідальності за її злочини в Україні, надання нашій державі статусу кандидата в члени ЄС.

Кулеба обговорить з керівництвом Єврокомісії підтримку економіки України, відновлення зруйнованої інфраструктури та збільшення гуманітарної допомоги.

В останні два дні Європейського туру - 17 і 18 травня - Кулеба відвідає Гаагу. Там міністр проведе зустрічі з членами уряду і парламенту Нідерландів.

"Під час візиту до Нідерландів Кулеба приділить особливу увагу просуванню позовів України проти РФ у міжнародних судових інстанціях для притягнення Росії до відповідальності за її злочини проти України та українського народу", - йдеться у повідомленні.

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Дмитро Кулеба G7
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