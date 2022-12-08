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Кулеба о заявлениях РФ по переговорам: они готовятся к новым боям, а не к разговорам

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты не хотят переговоров и готовятся к новым боям в войне против Украины. Они уже перебросили свои войска на Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, несмотря на ряд заявлений Москвы о стремлении к мирным переговорам, поведение страны-агрессора показывает, что она не готова к диалогу.

Он добавил, что после вывода своих войск из Херсона оккупанты уже перебросили солдат на Донбасс, где они пытаются захватить Бахмут.

"Они готовятся к новым сражениям, к новым наступательным операциям, а не к переговорам. Так что ничто не говорит в пользу того, что Россия готова к переговорам", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может пойти на фальшивый мир с Украиной для того, чтобы подготовить новое нападение.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев равносильны призывам к капитуляции.

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ДонбассДмитрий КулебаБахмутМЗСВойна России против Украины