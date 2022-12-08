Кулеба про заяви РФ щодо переговорів: вони готуються до нових боїв, а не до розмов

Російські окупанти не хочуть переговорів і готуються до нових боїв у війні проти України. Вони вже перекинули свої війська на Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю The Wall Street Journal.
За його словами, незважаючи на низку заяв Москви про прагнення до мирних переговорів, поведінка країни-агресора показує, що вона не готова до діалогу.
Він додав, що після виведення своїх військ з Херсона окупанти вже перекинули солдатів на Донбас, де намагаються захопити Бахмут.
"Вони готуються до нових битв, до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Отже, ніщо не говорить на користь того, що Росія готова до переговорів", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія може піти на фальшивий світ з Україною для того, щоб підготувати новий напад.
Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, спроби західних країн переконати Київ вести переговори з Москвою після серії великих військових перемог українців є рівносильними закликам до капітуляції.
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