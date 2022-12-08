Кулеба про заяви РФ щодо переговорів: вони готуються до нових боїв, а не до розмов

За його словами, незважаючи на низку заяв Москви про прагнення до мирних переговорів, поведінка країни-агресора показує, що вона не готова до діалогу.

Він додав, що після виведення своїх військ з Херсона окупанти вже перекинули солдатів на Донбас, де намагаються захопити Бахмут.

"Вони готуються до нових битв, до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Отже, ніщо не говорить на користь того, що Росія готова до переговорів", - підкреслив Кулеба.