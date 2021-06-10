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У Росії заявили, що заповнення "Північного потоку-2" газом почнеться завтра

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Четвер 10 червня 2021 18:34
У Росії заявили, що заповнення "Північного потоку-2" газом почнеться завтра Фото: у Росії заявили, що заповнення "Північного потоку-2" газом почнеться завтра (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Морська частина першої нитки газопроводу "Північного потоку-2" технічно завершена. Заповнення газом потоку розпочнеться 11 червня.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на оператора "Північного потоку-2".

"Морська частина першої нитки "Північного потоку-2" технічно завершена, повідомив оператор. Заповнення "Північного потоку-2" газом розпочнеться 11 червня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна" експерти відзначили, що санкції проти оператора "Північного потоку-2" можуть бути повернуті. По суті, відзначають фахівці, США зберегли весь пакет обмежень, накладених на це проект, а призупинили санкції лише конкретно проти Nord Stream 2 AG і її керівництва.

Раніше в Держдепі США заявили РБК-Україна, що американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

Польща заявила, що розчарована рішенням США зняти санкції з оператора " Північного потоку-2". Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підкреслив, що зміна політики США щодо Німеччини ґрунтується на "помилкових надіях" відновити відносини з Євросоюзом".

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