У Росії заявили, що заповнення "Північного потоку-2" газом почнеться завтра

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на оператора "Північного потоку-2".

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна" експерти відзначили, що санкції проти оператора "Північного потоку-2" можуть бути повернуті. По суті, відзначають фахівці, США зберегли весь пакет обмежень, накладених на це проект, а призупинили санкції лише конкретно проти Nord Stream 2 AG і її керівництва.

Раніше в Держдепі США заявили РБК-Україна, що американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

Польща заявила, що розчарована рішенням США зняти санкції з оператора " Північного потоку-2". Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підкреслив, що зміна політики США щодо Німеччини ґрунтується на "помилкових надіях" відновити відносини з Євросоюзом".