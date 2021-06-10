Шмигаль назвав "Північний потік-2" економічною зброєю Кремля

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна" .

За його словами, це "економічна зброя Кремля", яка буде використовуватися проти України, Європи і США.

"По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови", - сказав прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що в Берліні розраховують на конкретний прогрес у переговорах з США щодо "Північного потоку-2" і продовжити договір про транзит газу через Україну.