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"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну

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Київ, Четвер 10 червня 2021 10:02
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Російський "Газпром" поставляє газ до Європи через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність подати позов проти Росії до Стокгольмського арбітражу за відмову від транзиту через країну.

Про це голова українського уряду заявив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна".

За умовами договору, росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. Платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Шмигаль заявив виданню, що у разі невиконання контракту Україна звернеться до арбітражу. Прем'єр-міністр уточнив, що якщо так трапиться, то "ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати".

Джерела РБК-Україна в "Нафтогазі" розповіли, що сума нового позову складе 7,2 млрд доларів.

Крім того, компанія зможе повернутися до відкликаних раніше претензій до росіян на 12,2 млрд доларів. До того ж поставки газу в обхід України будуть загрожувати санкціями вже не тільки оператору "Північного потоку-2", а й кінцевим споживачам.

Нагадаємо, стало відомо, скільки втратить Україна від зупинки транзиту газу з Росії.

Зазначимо, Денис Шмигаль назвав "Північний потік-2" економічною зброєю Кремля.

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"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
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Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна