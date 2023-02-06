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Кулеба пригласил главу МИД Израиля на "откровенный разговор" в Киев

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн должен прибыть с визитом в Киев для встречи со своим украинским коллегой.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", передает РБК-Украина.

По словам Кулебы, в ходе встречи они обсудят дальнейшее развитие сотрудничества Украины и Израиля.

"Мы ждем визита моего коллеги - министра иностранных дел Израиля, - который по моему приглашению прибудет в Киев, и уже здесь будем откровенный разговор за закрытыми дверями, в безопасной среде относительно того, как дальше будет развиваться сотрудничество между нашими странами", - сказал он. .

Он отметил, что предложение Украины Израилю просто, и переговоры между странами продолжаются. Кулеба отметил, что Израилю не выдвинуты никакие конкретные требования, однако есть списки нужного для Украины оружия.

"У нас равноправные с Израилем отношения, мы готовы открыть диалог с новым правительством Израиля без предпосылок", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее Нетаньяху уже говорится о том, что в Израиле рассматривают вопрос предоставления Украине "других видов помощи", кроме гуманитарной.

Кроме этого, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает возможность передачи Украине противоракетного комплекса "Железный купол".

Ранее Нетаньяху заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией на переговорах, если обе стороны и США попросят об этом.

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ИзраильДмитрий Кулеба