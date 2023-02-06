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Кулеба запросив главу МЗС Ізраїлю на "відверту розмову" до Києва

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен має прибути з візитом до Києва для зустрічі за своїм українським колегою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає РБК-Україна.

За словами Кулеби, під час зустрічі вони обговорять подальший розвиток співробітництва України та Ізраїлю.

"Ми чекаємо на візит мого колеги - міністра закордонних справ Ізраїлю, - який на моє запрошення прибуде до Києва, і вже тут матимемо відверту розмову за зачиненими дверима, у безпечному середовищі щодо того, як далі розвиватиметься співробітництво між нашими країнами", - сказав він.

Він зауважив, що пропозиція України Ізраїлю проста, і переговори між країнами тривають. Кулеба відзначив, що Ізраїлю не висунуто жодних конкретних вимог, однак є списки потрібної для України зброї.

"У нас рівноправні з Ізраїлем відносини, ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше Нетаньягу вже гововор про те, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги", окрім гуманітарної.

Окрім цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху не виключає можливість передачі Україні протиракетного комплексу "Залізний купол".

Раніше Нетаньяху заявив, що готовий стати посередником між Україною та Росією на переговорах, якщо обидві сторони та США попросять про це.

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ІзраїльДмитро Кулеба