Кулеба пригласил главу МИД Израиля на "откровенный разговор" в Киев
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн должен прибыть с визитом в Киев для встречи со своим украинским коллегой.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", передает РБК-Украина.
По словам Кулебы, в ходе встречи они обсудят дальнейшее развитие сотрудничества Украины и Израиля.
"Мы ждем визита моего коллеги - министра иностранных дел Израиля, - который по моему приглашению прибудет в Киев, и уже здесь будем откровенный разговор за закрытыми дверями, в безопасной среде относительно того, как дальше будет развиваться сотрудничество между нашими странами", - сказал он. .
Он отметил, что предложение Украины Израилю просто, и переговоры между странами продолжаются. Кулеба отметил, что Израилю не выдвинуты никакие конкретные требования, однако есть списки нужного для Украины оружия.
"У нас равноправные с Израилем отношения, мы готовы открыть диалог с новым правительством Израиля без предпосылок", – подчеркнул министр.
Напомним, ранее Нетаньяху уже говорится о том, что в Израиле рассматривают вопрос предоставления Украине "других видов помощи", кроме гуманитарной.
Кроме этого, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает возможность передачи Украине противоракетного комплекса "Железный купол".
Ранее Нетаньяху заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией на переговорах, если обе стороны и США попросят об этом.
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