Кулеба запросив главу МЗС Ізраїлю на "відверту розмову" до Києва

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен має прибути з візитом до Києва для зустрічі за своїм українським колегою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає РБК-Україна .

За словами Кулеби, під час зустрічі вони обговорять подальший розвиток співробітництва України та Ізраїлю.

"Ми чекаємо на візит мого колеги - міністра закордонних справ Ізраїлю, - який на моє запрошення прибуде до Києва, і вже тут матимемо відверту розмову за зачиненими дверима, у безпечному середовищі щодо того, як далі розвиватиметься співробітництво між нашими країнами", - сказав він.

Він зауважив, що пропозиція України Ізраїлю проста, і переговори між країнами тривають. Кулеба відзначив, що Ізраїлю не висунуто жодних конкретних вимог, однак є списки потрібної для України зброї.

"У нас рівноправні з Ізраїлем відносини, ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов", - підкреслив міністр.