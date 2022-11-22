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Кулеба предложил ударить по ракетной индустрии России в новом пакете санкций

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюзу в новом пакете санкций в отношении России стоит предусмотреть меры, призванные "уничтожить" российский потенциал производства ракетного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Министр считает, что вопрос принятия девятого санкционного пакета ЕС уже давно "перезрел", но решения о нем до сих пор нет. Хуже того - разговоры идут пока только о намерении начать работу над его подготовкой.

Кулеба назвал такую ситуацию "абсолютно недопустимой".

При этом он подчеркнул, что принципиально важно предусмотреть в новом пакете санкций меры против российского сектора ВПК, предназначенного для производства ракет.

"Возможность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить, чтобы у них не было ресурсов для убийства украинцев и уничтожения городов и энергосистемы Украины", - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что ЕС может представить новый пакет санкций против России и Белоруссии в конце ноября.

По данным Bloomberg, страны G7 могут объявить предел цены на российскую нефть 23 ноября.

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