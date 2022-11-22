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Кулеба запропонував ударити по ракетній індустрії Росії у новому пакеті санкцій

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Євросоюзу у новому пакеті санкцій щодо Росії варто передбачити заходи, покликані "знищити" російський потенціал виробництва ракетної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Міністр вважає, що питання ухвалення дев'ятого санкційного пакета ЄС вже давно "перезріло", але рішення про нього досі немає. Гірше того - розмови йдуть поки що лише про намір розпочати роботу над його підготовкою.

Кулеба назвав таку ситуацію "абсолютно неприпустимою".

При цьому він підкреслив, що важливо передбачити в новому пакеті санкцій заходи проти російського сектору ВПК, призначеного для виробництва ракет.

"Можливість Росії виробляти нові ракети потрібно просто знищити, щоб вони не мали ресурсів для вбивства українців та знищення міст та енергосистеми України", - сказав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що ЄС може подати новий пакет санкцій проти Росії та Білорусії наприкінці листопада.

За даними Bloomberg, країни G7 можуть оголосити межу ціни на російську нафту 23 листопада.

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