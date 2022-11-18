Страны G7 объявят лимит цен на российскую нефть уже 23 ноября, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников, знакомых с этим вопросом, страны "Большой семерки" намерены объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть в следующую среду.

Ожидается, что администрация Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября. Если послы ЕС поддержат это предложение, об ограничении объявят в тот же вечер.

Союзники ранее обсуждали установление верхнего предела где-то между 40 и 60 долларами за баррель — диапазон, идущий от себестоимости добычи в России до довоенного уровня. Цель ограничения — удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, и в то же время сократить доходы Москвы.