Кулеба призвал ускорить поставки ПВО на фоне российского террора в Запорожье

Ночью, 9 октября, Россия запустила более 20 ракет по Запорожью. В результате очередного террора страны-оккупанта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно быстрее предоставить Украине ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - пишет Кулеба.

Ночной удар по Запорожью:

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, Россия, применяя авиацию и зенитно-ракетные комплексы, выпустила по Запорожью более 20 ракет.

Пока известно о 12 погибших и 87 раненых гражданских. Среди раненых - 10 детей.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - заявил президент Украины Владимир Зеленский комментируя удары по Запорожью.