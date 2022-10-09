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Кулеба призвал ускорить поставки ПВО на фоне российского террора в Запорожье

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Воскресенье 09 октября 2022 15:06
Кулеба призвал ускорить поставки ПВО на фоне российского террора в Запорожье Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 9 октября, Россия запустила более 20 ракет по Запорожью. В результате очередного террора страны-оккупанта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно быстрее предоставить Украине ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - пишет Кулеба.

Ночной удар по Запорожью:

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, Россия, применяя авиацию и зенитно-ракетные комплексы, выпустила по Запорожью более 20 ракет.

Пока известно о 12 погибших и 87 раненых гражданских. Среди раненых - 10 детей.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - заявил президент Украины Владимир Зеленский комментируя удары по Запорожью.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ближайшие недели Украина станет первой страной в мире, на вооружение которой поступит новейший зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

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Дмитрий Кулеба Российская Федерация
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