Украина первой в мире получит IRIS-T. Что известно об этих системах

В ближайшие недели Украина станет первой страной в мире, на вооружение которой поступит новейший зенитно-ракетный комплекс IRIS-T (SLM). Ожидается, что он существенно повысит возможности по уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Характеристики

Разработка системы противовоздушной обороны IRIS-T завершилась только в 2014 году, и до сих пор о ней сравнительно мало достоверной информации. Точно известно, что это своего рода конструктор, из компонентов которого заказчик может сложить именно то, что нужно. Поэтому характеристики детища немецкой компании Diehl Defence лучше рассматривать относительно отдельных элементов.

Ракета

Ракета IRIS-T имеет управляемый вектор тяги, который обеспечивает большую маневренность, в результате чего ракета выдерживает перегрузку до 60G. Это означает, что цель с перегрузками в два раза ниже не сможет увернуться от нее. Для сравнения истребитель не может маневрировать с перегрузками более 9G.

Инфракрасная головка наводит ее на цель, которая излучает тепло. Сама ракета ничего не излучает и не выявляет свое присутствие. А так называемая система памяти способна отличать тепловые ловушки от настоящих целей.

Фото: ракета IRIS-T (twitter.com)

Ракета IRIS-T может пролететь расстояние до цели в 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.

Радар

Особенность системы IRIS-T (SLM) заключается в том, что она работает с разными радарами и может получать данные не только от того, каким комплектуется. Основным сенсором является система CEAFAR GBMMR с 3D-радаром с активной фазированной антенной решеткой. Также может применяться немецкая TRML-4D (Hensoldt), которая выявляет цели на расстоянии до 250 км.

Кроме того, система совместима с норвежскими радарами Giraffe 1X, AMB или 4A от Ericsson/SAAB, а также французским Ground Master 200 MM/C (Thales). Какой именно радар будет в комплектации IRIS-T для Украины, пока неизвестно. Но в любом случае все они работают на 360 градусов, что позволяет одновременно атаковать несколько воздушных целей при любых погодных условиях.

Фото: система ПВО IRIS-T (defence-ua.com)

Предположительно, системы для Украины будут комплектоваться именно немецкими радарами TRML-4D. Как заявляет производитель, он способен в режиме реального времени отслеживать более 1 500 целей. На расстоянии 250 км радар уже выявляет самолет, а на 120 км уже сопровождает цель и наводит ракеты.

Основные характеристики ПВО IRIS-T SLM:

дальность - 40 км;

высота запуска ракеты - до 20 км;

8 ракет в пусковой установке;

совместимость с другими ПВО стран НАТО;

вертикальный запуск ракет;

угол обзора радара - 360 градусов.

У кого уже есть системы IRIS-T

На сегодня известно о производстве модификаций среднего и малого радиуса. В отличие от IRIS-T SLM вариант SLS сбивает воздушные цели на расстоянии до 25 километров. Единственным оператором системы малого радиуса является Швеция.

Что касается системы SLM, которую получит Украина, то Германия ранее давала разрешение на экспорт только в Египет, но они еще не поступили заказчику. То есть фактически испытания в боевых условиях новейшего оружия будут проходить именно в Украине.

На вооружение немецкого Бундесвера системы IRIS-T SLM были формально приняты в 2017 году, но до сих пор армия не получила ни одного образца.

IRIS-T SLM vs NASAMS

Немецкие комплексы IRIS-T SLM средней дальности и американские NASAMS очень похожи. Они используют ракеты класса "воздух-воздух" как зенитные, эффективны против самолетов и крылатых ракет, а также имеют аналогичную дальность и высоту поражения целей.

Но поскольку NASAMS является более ранней разработкой, то есть и существенные отличия. В частности, они используют ракеты как с инфракрасным, так и с радиолокационным наведением. Его ракеты летят со скоростью до 1 000 метров в секунду и стоят от 700 000 долларов против 430 000 долларов за ракету для IRIS-T.

При этом, как правило, в системе NASAMS применяются радары, которые по дальности обнаружения целей уступают немецким. Поэтому стандартная батарея имеет сразу 8 радаров, в то время как батарея IRIS-T - всего один.

При стоимости в 30 млн долларов комплекс NASAMS может закрыть площадь 362 000 квадратных километров и сбить одновременно 72 цели. IRIS-T стоимостью в 140 млн евро закрывает площадь 196 квадратных километров и сбивает одновременно 24 цели. Хотя на сегодня нет достоверной информации о боевом применении обоих ЗРК, поэтому сравнивать их эффективность будут уже в Украине.

Когда Украина получит IRIS-T

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сегодня в эфире одного из телеканалов напомнил, что Украина станет первой страной в мире, которая получит на вооружение новейшие комплексы IRIS-T.

"Специалисты, которые будут их использовать, уже получают определенный опыт, определенное обучение проходят. С нетерпением ждем, чтобы усилить нашу систему ПВО, хоть небольшого количества этих комплексов, но будем ожидать больших поставок", - отметил он.

В сентябре министр обороны Алексей Резников говорил, что украинские военные уже завершают обучение. Это позволяет надеяться на то, что первый комплекс поступит в ближайшее время. До этого немецкая сторона обещала поставить две батареи до конца этого года.

О сроках недавно говорила и его немецкая коллега Кристине Ламбрехт. Во время неожиданного визита в Одессу в начале октября она уточнила, что первый ЗРК будет предоставлен в ближайшие дни, то есть в октябре.

"Ключевой момент сейчас состоит в том, чтобы эти ракетные атаки, которые нацелены против гражданского населения и используются для запугивания и убийств, чтобы с этими воздушными атаками можно было бороться", - добавила она.

Надежды на Германию

Поскольку Германия владеет передовыми разработками в области современных вооружений, Украина особенно надеется на поставки. И всегда остро реагирует, когда Берлин пытается объяснить свою пассивность необходимостью тратить много времени на подготовку украинских военных.

В сентябре канцлер Олаф Шольц уже заявлял, что немецкое оружие играет большую роль в контрнаступлении на юге и востоке. В частности, установки Gepard, гаубицы PzH 2000 и ракетные системы залпового огня. Однако, как подчеркивает Украина, в условиях войны помощи не может быть достаточно и продолжает помимо прочего настаивать на поставках танков.

И пока этот вопрос все еще остается в тупике, министр обороны Алексей Резников пытается добиться гарантий хотя бы в защите украинского неба. Сегодня на встрече с главой комитета Бундестага по вопросам обороны он намекнул, что ждет конкретных обязательств.

"Был теплый и дружеский разговор с нашим партнером из Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, главой комитета по вопросам обороны. Я с нетерпением жду продуктивной дискуссии, которая принесет практические результаты, включая обязательства по укреплению украинского ПВО", - отметил он.