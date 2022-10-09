Кулеба закликав прискорити поставки ППО на фоні російського терору в Запоріжжі
Вночі, 9 жовтня, Росія запустила більше 20 ракет по Запоріжжю. Внаслідок чергового терору країни-окупанта, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки ", - пише Кулеба.
Нічний удар по Запоріжжю:
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, Росія, застосовуючи авіацію та зенітно-ракетні комплекси, випустила по Запоріжжю більше 20 ракет.
Наразі відомо про 12 загиблих й 87 поранених цивільних. Серед поранених - 10 дітей.
"Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - заявив президент України Володимир Зеленський коментуючи нічні удари по Запоріжжю.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найближчими тижнями Україна стане першою країною у світі, на озброєння якої надійде найновіший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.
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