Зеленский отреагировал на ракетные удары по Запорожью: абсолютная подлость и зло
Ракетные удары российских оккупантов по жилым домам в Запорожье 9 октября являются подлостью, а виновные должны быть наказаны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - заявил Зеленский.
Он подтвердил, что в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 12 человек. Ранения получили 49 мирных жителей, среди которых 6 детей. В настоящее время все пострадавшие находятся в больницах.
Напомним, сегодня ночью в Запорожье прогремели мощные взрывы. Позже власти подтвердили удар. Оккупанты из авиации выпустили по Запорожью 12 ракет.
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