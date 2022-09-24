Кулеба призвал компании уйти из России из-за мобилизации

Все зарубежные компании, продолжившие работу в России после полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины, должны разорвать все отношения со страной, чтобы не быть соучастником варварской войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.