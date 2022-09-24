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Кулеба закликав компанії піти з Росії через мобілізацію

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Субота 24 вересня 2022 17:43
Кулеба закликав компанії піти з Росії через мобілізацію Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Усі зарубіжні компанії, які продовжили свою роботу у Росії після повномасштабного вторгнення окупанта на територію України, повинні розірвати усі відносини з країною, аби не бути співучасником варварської війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як пояснює міністр, під час мобілізації в Росії, усі компанії, які перебувають на території країни, відповідно до закону, мають сприяти призову своїх співробітників.

"Путінська мобілізація також безпосередньо зачіпає міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов'язані за законом сприяти владі у мобілізації своїх співробітників. Перед ними стоїть вибір: або стати співучасниками варварської війни Путіна, або негайно вийти з Росії", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років. Тим часом є інформація, що загалом Росія планує мобілізувати 1,2 млн росіян.

Як відзначають правозахисники, у Криму росіяни масово роздають повістки кримським татарам, через що це загрожує їм геноцидом.

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