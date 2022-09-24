Кулеба закликав компанії піти з Росії через мобілізацію

Усі зарубіжні компанії, які продовжили свою роботу у Росії після повномасштабного вторгнення окупанта на територію України, повинні розірвати усі відносини з країною, аби не бути співучасником варварської війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.