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Кулеба призвал G7 и ЕС ужесточить санкции против России после удара по Днепру

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Украина, Суббота 14 января 2023 17:02
Кулеба призвал G7 и ЕС ужесточить санкции против России после удара по Днепру Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Именно после этого G7 и Европейский союз должны немедленно ввести санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Каждый залп ракет еще больше изнуряет российские запасы. Однако они все еще способны производить новые", - говорится в заявлении.

Министр отметил, что мир может и должен убить ракетную и беспилотную промышленность РФ массовым санкционным ударом.

"Я призываю G7 и ЕС немедленно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", - добавил Кулеба.

Напомним, что во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.

РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.

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