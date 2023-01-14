Кулеба призвал G7 и ЕС ужесточить санкции против России после удара по Днепру
Российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Именно после этого G7 и Европейский союз должны немедленно ввести санкции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Каждый залп ракет еще больше изнуряет российские запасы. Однако они все еще способны производить новые", - говорится в заявлении.
Министр отметил, что мир может и должен убить ракетную и беспилотную промышленность РФ массовым санкционным ударом.
"Я призываю G7 и ЕС немедленно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", - добавил Кулеба.
Напомним, что во время масштабных обстрелов по Украине, российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся гражданские.
РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.
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