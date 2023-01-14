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Кулеба закликав G7 та ЄС посилити санкції проти Росії після удару по Дніпру

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Україна, Субота 14 січня 2023 17:02
Кулеба закликав G7 та ЄС посилити санкції проти Росії після удару по Дніпру Фото: очільник МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові вдарили по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Саме після цього G7 та Європейський союз мають негайно запровадити відповідні санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові", - йдеться у заяві.

Міністр зазначив, що світ може та повинен вбити ракетну промисловість і безпілотну промисловість РФ масовим санкційним ударом.

"Я закликаю G7 та ЄС негайно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що під час масштабного обстрілу по України, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні.

РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

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