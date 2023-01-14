Кулеба закликав G7 та ЄС посилити санкції проти Росії після удару по Дніпру
Російські військові вдарили по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Саме після цього G7 та Європейський союз мають негайно запровадити відповідні санкції проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
"Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові", - йдеться у заяві.
Міністр зазначив, що світ може та повинен вбити ракетну промисловість і безпілотну промисловість РФ масовим санкційним ударом.
"Я закликаю G7 та ЄС негайно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що під час масштабного обстрілу по України, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Під завалами перебувають цивільні.
РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.
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