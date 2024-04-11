Кулеба призвал Францию к немедленной работе над поставками ПВО Украине

По словам главы МИД Украины, он обсудил с французским коллегой последний удар россиян, его влияние на энергетическую инфраструктуру, а также экономику и гражданское население.

"Я поблагодарил Францию за шаги, которые она предприняла в прошлом для обеспечения Украины дополнительной противовоздушной обороной, и призвал Париж активизировать свои усилия по предоставлению Украине новых систем, способных перехватывать баллистические ракеты", - добавил министр.

Он отметил, что и Киев, и Париж знают, где находятся такие системы. Некоторые решения насчет поставок могут быть приняты быстро, а другие требуют времени.

"Но работа над ними должна начаться немедленно. Необходимы срочные действия", - подчеркнул Кулеба.