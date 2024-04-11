Кулеба закликав Францію до негайної роботи над поставками ППО Україні

За словами глави МЗС України, він обговорив із французьким колегою останній удар росіян, його вплив на енергетичну інфраструктуру, а також економіку та цивільне населення.

"Я подякував Франції за кроки, які вона зробила в минулому для забезпечення України додатковою протиповітряною обороною, і закликав Париж активізувати свої зусилля щодо надання Україні нових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети", - додав міністр.

Він зазначив, що і Київ, і Париж знають, де знаходяться такі системи. Деякі рішення щодо постачання можуть бути прийняті швидко, а інші потребують часу.

"Але робота над ними має початися негайно. Необхідні термінові дії", - наголосив Кулеба.