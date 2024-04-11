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Кулеба призвал Францию к немедленной работе над поставками ПВО Украине

Четверг 11 апреля 2024 22:56
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Кулеба призвал Францию к немедленной работе над поставками ПВО Украине Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с французским коллегой Стефаном Сежурне. Одной из тем обсуждений стала противовоздушная оборона для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

По словам главы МИД Украины, он обсудил с французским коллегой последний удар россиян, его влияние на энергетическую инфраструктуру, а также экономику и гражданское население.

"Я поблагодарил Францию за шаги, которые она предприняла в прошлом для обеспечения Украины дополнительной противовоздушной обороной, и призвал Париж активизировать свои усилия по предоставлению Украине новых систем, способных перехватывать баллистические ракеты", - добавил министр.

Он отметил, что и Киев, и Париж знают, где находятся такие системы. Некоторые решения насчет поставок могут быть приняты быстро, а другие требуют времени.

"Но работа над ними должна начаться немедленно. Необходимы срочные действия", - подчеркнул Кулеба.

Обстрел Украины

Напомним, сегодня, 11 апреля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. В частности, они использовали баллистические ракеты.

Сейчас у Украины есть только несколько систем ПВО, которые способны сбивать баллистику. Одна из них - Patriot.

Кулеба недавно рассказал, что по миру есть 100 свободных систем Patriot, но для начала нашей стране нужно хотя-бы семь.

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