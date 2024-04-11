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Кулеба закликав Францію до негайної роботи над поставками ППО Україні

Четвер 11 квітня 2024 22:56
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Кулеба закликав Францію до негайної роботи над поставками ППО Україні Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із французьким колегою Стефаном Сежурне. Однією з тем обговорень стала протиповітряна оборона для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

За словами глави МЗС України, він обговорив із французьким колегою останній удар росіян, його вплив на енергетичну інфраструктуру, а також економіку та цивільне населення.

"Я подякував Франції за кроки, які вона зробила в минулому для забезпечення України додатковою протиповітряною обороною, і закликав Париж активізувати свої зусилля щодо надання Україні нових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети", - додав міністр.

Він зазначив, що і Київ, і Париж знають, де знаходяться такі системи. Деякі рішення щодо постачання можуть бути прийняті швидко, а інші потребують часу.

"Але робота над ними має початися негайно. Необхідні термінові дії", - наголосив Кулеба.

Обстріл України

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Зокрема, вони використовували балістичні ракети.

Зараз Україна має лише кілька систем ППО, які здатні збивати балістику. Одна з них - Patriot.

Кулеба нещодавно розповів, що у світі є 100 вільних систем Patriot, але для початку нашій країні потрібно хоча б сім.

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