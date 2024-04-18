Кулеба заинтриговал положительными новостями по ПВО после саммита G7

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, конечные результаты на встречу глав МИД сообщит президент Украины. Ведь министры готовят варианты, а окончательные решения принимаются на уровне лидеров.

"Но есть все основания полагать, что положительные новости будут. Я сегодня работаю здесь, чтобы ускорить эти решения, потому что вопрос защиты наших городов от ракетного террора – это вопрос, который нужно решать сейчас", – сказал Кулеба.

Он отметил, что за закрытыми дверями состоялся откровенный разговор министров и абсолютно все сосредоточении на принятии решений.

"Уже не нужно искать батареи, уже известно, где эти батареи. Все, что говорила Украина раньше, подтвердилось. Даже больше батарей, чем 100... Есть понимание, из каких стран можно быстро доставить батареи. Поэтому сегодня шагнули к принятию. важных решений", - рассказал Кулеба.

Министр обратил внимание, что такой интенсивности работы наших партнеров по предоставлению ПВО Украине не было никогда с начала полномасштабного вторжения.

"У нас все записано и посчитано. Мы все прекрасно понимаем и говорим партнерам простую вещь. Если временная математика поставки батареи, например, месяц – это не мешает вам сегодня сделать объявление. Если две недели – это тоже вам не мешает сделать сегодня объявление. Сейчас очень важно послать четкий сигнал всем украинцам и Путину, что у Украины будет все необходимое для защиты и победы", - подчеркнул Кулеба.

ПВО для Украины

В последний месяц Россия усилила свои ракетные атаки по городам и инфраструктуре Украины. Это привело к истощению систем ПВО и тому, что России удалось нанести значительный ущерб инфраструктуре - разрушениям ТЭС и ТЭЦ в Украине.

В настоящее время президент Владимир Зеленский заявил, что для полного закрытия неба Украине нужны только 25 единиц американских ЗРК Patriot.

Первой помочь с поиском ПВО вызвалась Германия. Там решили просмотреть свои запасы и активировали поиск по всему миру. Позже немцы заявили, что было принято решение о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Однако в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. В настоящее время ведутся переговоры по получению двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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