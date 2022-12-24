Кулеба - Западу после обстрела Херсона: подумайте об Украине, пока готовитесь к Рождеству

"Рождество. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и за ее пределами готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и длительная поддержка, чтобы победить", - написал Кулеба.

Обстрел Херсона

Напомним, сегодня, 24 декабря центр Херсона был массирован обстрелян российскими войсками. В результате чего по меньшей мере 8 человек погибли, 58 получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии.

Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Добавим, что на террористические обстрелы Херсона уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. И посол США в Украине Бриджит Бринк.

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