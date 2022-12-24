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Кулеба - Заходу після обстрілу Херсона: подумайте про Україну, поки готуєтеся до Різдва

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ після російського обстрілу Херсона закликало партнерів до активнішої підтримки України. Оскільки поки світ готується до Різдва, українці борються зі злом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", - написав Кулеба.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня середмістя Херсона було масовано обстріляно російськими військами. Внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули, 58 отримали поранення, з них 18 - у важкому стані.

Вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Додамо, що на терористичний обстріл Херсона вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Та посол США в Україні Бріджит Брінк.

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ХерсонДмитро КулебаОбстріл