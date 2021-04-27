Кулеба про висилку дипломатів з Росії: Україна завжди діятимеме на основі принципу взаємності

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що українська сторона відповідатиме Росії на висилку своїх дипломатів . У цьому питанні будуть дотримуватися принципу взаємності.

Міністр наголосив, що Росія перша запустила цей процес після того, як вислала українського консула з Санкт-Петербурга.

"Ми вигнали у відповідь їхнього співробітника посольства. Тепер вони вирішили, що їм теж треба вигнати когось з нашого посольства, вигнали з нашого посольства. І ми для симетрії вигнали їхнього консула. Я не знаю, чого вони там добиваються, якісь влаштовують шоу. Але ми завжди діятимемо на основі принципу взаємності", – пояснив Кулеба.