Кулеба о высылке дипломатов из России: Украина всегда будет действовать на основе принципа взаимности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона будет отвечать России на высылку своих дипломатов . В этом вопросе будут придерживаться принципа взаимности.

Министр подчеркнул, что Россия первая запустила этот процесс после того, как выслала украинского консула из Санкт-Петербурга.

"Мы выгнали в ответ их сотрудника посольства. Теперь они решили, что им тоже надо выгнать кого-то из нашего посольства, выгнали из нашего посольства. И мы для симметрии выгнали их консула. Я не знаю, чего они там добиваются, какие-то устраивают шоу. Но мы всегда будем действовать на основе принципа взаимности", – объяснил Кулеба.